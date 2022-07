Die Duffer Brothers haben eine auf Netflix fokussierte Produktionsfirma gegründet

HQ

Die Duffer Brothers haben sich dank des Beifalls und der Aufmerksamkeit, die Stranger Things dem Streaming-Dienst gebracht hat, zu einem der erfolgreichsten Schöpfer von Netflix entwickelt, weshalb es nicht gerade überraschend ist, dass das Duo von Netflix in Form einer eigenen Produktionsfirma geschnappt wurde.

Bekannt als Upside Down Pictures, werden die Duffer Brothers dieses Unternehmen nutzen, um eine Reihe von Filmen und Fernsehsendungen für Netflix zu erstellen, darunter verschiedene neue Projekte, die in der Welt von Stranger Things basieren.

Uns wurde gesagt, dass dies eine "Live-Action-Spin-off-Serie von Stranger Things" beinhalten wird, die auf einer originellen Idee basiert, sowie ein "neues Bühnenstück, das in der Welt und Mythologie von Stranger Things spielt".

Ansonsten wird Upside Down Pictures eine Live-Action-Serienadaption des japanischen Mangas Death Note erstellen und auch eine Serienadaption von Stephen King und Peter Straubs The Talisman in Angriff nehmen. Außerdem wird auch die Erwähnung einer "Originalserie" von den Machern von The Dark Crystal: Age of Resistance erwähnt.