Nintendo bringt diesen August einen Splatoon 3 OLED Switch auf den Markt

Da sich der Starttermin für Splatoon 3 nähert, hat Nintendo offiziell die Existenz eines OLED Switch mit Splatoon 3-Thema angekündigt, der mit einem Paar farbenfroher Joy-Cons geliefert wird und ein paar Wochen vor dem Spiel veröffentlicht wird.

Während Sie einen richtigen Blick auf den Switch im Anhänger unten sehen können, verfügt das Gerät über ein weißes Dock mit einem grauen Splatoon-Muster und einem leuchtend gelben Farbsplodge sowie einem lila und grünen Satz Joy-Cons, die auch Splatoon-Radierungen haben.

Der Switch selbst wird am 26. August auf den Markt kommen und für £ 319.99 erhältlich sein, und wenn Sie an weiteren Splatoon 3-Themen-Switch-Geräten interessiert sind, wird ein Pro Controller mit einem ähnlichen Design am 9. September für £ 64.99 ankommen, ebenso wie eine Tragetasche.