Metallica liebte die Stranger Things Master of Puppets-Szene

Vor weniger als einer Woche wurde der zweite Band der vierten Staffel von Stranger Things mit zwei neuen Episoden veröffentlicht. Diejenigen, die Zeit hatten, es zu sehen, werden natürlich gesehen haben, dass Metallicas Song Master of Puppets in der letzten Episode vorgestellt wurde und jetzt hat die Band auf die Szene reagiert und es überrascht nicht, dass sie es geliebt haben.

"Die Art und Weise, wie die Duffer Brothers Musik in Stranger Things integriert haben, war schon immer die nächste Stufe, also waren wir mehr als begeistert davon, dass sie nicht nur "Master of Puppets" in die Show aufnehmen, sondern auch eine so zentrale Szene um sie herum aufgebaut haben. Wir waren alle begeistert, das Endergebnis zu sehen, und als wir es taten, waren wir total überwältigt ... Es ist so extrem gut gemacht, so sehr, dass einige Leute in der Lage waren, den Song zu erraten, nur indem sie ein paar Sekunden von Joseph Quinns Händen im Trailer sahen!! Wie verrückt cool ist das denn?

Es ist eine unglaubliche Ehre, ein so großer Teil von Eddies Reise zu sein und wieder mit all den anderen erstaunlichen Künstlern, die in der Show vorgestellt werden, Gesellschaft zu leisten."