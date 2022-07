Zur Erinnerung: The Matrix Awakens wird diese Woche von der Liste gestrichen

HQ

Wenn Sie wirklich Next-Gen-Grafiken erleben und sehen möchten, wozu PlayStation 5 und Xbox Series S / X tatsächlich in der Lage sind, sollten Sie The Matrix Awakens herunterladen und spielen. Es ist technisch gesehen kein Spiel, sondern wurde eher als Erlebnis beschrieben, als es während der The Game Awards im Dezember 2021 angekündigt wurde.

Es wurde gemacht, um sowohl den Film The Matrix Resurrections als auch Unreal Engine 5 zu promoten, und zeigt wirklich einige erstaunliche Grafiken. Aber leider müssen alle lustigen Dinge zu einem Ende kommen, und für The Matrix Awakens wird dies am 9. Juli geschehen. Es wird von allen Store-Fronten dekotiert werden, aber es gibt eine Möglichkeit, diese coole Tech-Demo zu behalten, und das ist, es einfach vor diesem Tag zu beanspruchen (es ist ein kostenloser Download)

Hast du Das Erwachen der Matrix gespielt und was hältst du von der Erfahrung?

Danke GamingBolt