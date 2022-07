Das mit Stars besetzte Amsterdam bekommt seinen ersten Trailer

HQ

Zu behaupten, dass die kommende Mystery-Komödie Amsterdam eine starbesetzte Besetzung bietet, wäre eine brutale Untertreibung. Oder was halten Sie von Namen wie Margot Robbie, Christian Bale, Robert De Niro, Chris Rock, Rami Malek, Mike Myers und Taylor Swift - um nur einige zu nennen?

Es wird sowohl von David O. Russell (Silver Linings Playbook) geschrieben als auch inszeniert, und nach dem ersten Trailer zu urteilen, erwartet uns ein visuelles und auch sehr vielversprechendes Vergnügen, wenn es am 4. November dieses Jahres in den Kinos Premiere feiert. Schauen Sie sich den Trailer unten an, es ist gut verbrachte Zeit, versprochen.