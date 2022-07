Garden Story für Game Pass in neuem Video angekündigt

HQ

Es dauerte nur ein paar Tage, bis wir eine ziemlich umfangreiche Liste von Neuzugängen zum Xbox Game Pass erhielten, aber Microsoft hat eindeutig nicht die Absicht, sich zu verlangsamen, und hat jetzt bestätigt, dass am 12. Juli ein schrulliger Simulator zum Dienst hinzugefügt wird.

Dieses Mal wird Garden Story hinzugefügt, ein Spiel, das derzeit für PC und Switch verfügbar ist und eine der seltsamsten Beschreibungen hat, die wir je gesehen haben:

Begib dich auf ein gesundes Abenteuer, um The Grove zu retten! Sammeln Sie Ressourcen, bekämpfen Sie die invasive Fäulnis und stellen Sie die Gemeinschaft wieder her. Entspannen Sie sich und genießen Sie die Früchte Ihrer Arbeit in diesem charmanten Action-RPG mit einer Traube.

Also... "mit einer Traube in der Hauptrolle"? Melden Sie uns an!