Forspoken auf 2023 verschoben

Aufgrund lauwarmer Vorschauen und überraschend wenig Marketing von Square Enix war es nicht gerade eine Überraschung, als Forspoken im März auf Oktober verschoben wurde. Unglücklicherweise für Square scheint es nicht so, als hätte dies dazu beigetragen, was das Unternehmen hofft, dass es sein nächster Riesenerfolg sein wird, indem es mehr Traktion bekommt, so dass die heutige Ankündigung auch kein Schock ist, auch wenn der Grund ungewöhnlich ehrlich ist.

Die Entwickler von Luminous Productions haben bekannt gegeben, dass Forspoken auf den 24. Januar nächsten Jahres verschoben wurde. Was dies besonders interessant macht, ist, dass dies eine strategische Verzögerung nach "Gesprächen mit Schlüsselpartnern" ist. Um es einfach auszudrücken, das klingt sicher so, als wären sich Sony und Square Enix einig, dass Forspoken weit weniger Aufmerksamkeit und Verkäufe erhalten wird, als sie gehofft hätten, wenn es ungefähr zur gleichen Zeit wie Call of Duty: Modern Warfare, A Plague Tale: Requiem, Gotham Knights, God of War: Ragnarök und eine Reihe anderer erwarteter Spiele für Oktober und November veröffentlicht würde. Eine Theorie, die vom Team unterstützt wird und besagt, dass das Spiel im Grunde genommen fertig ist und dass sie es heutzutage nur polieren.