God of War: Ragnarök bestätigt November-Start mit neuem Trailer

PlayStation Studios sollte am vergangenen Donnerstag das Startdatum und die Collector's Editions für God of War: Ragnarök enthüllen, entschied sich jedoch, die Ankündigung zu verschieben. Glücklicherweise mussten wir nicht mehr lange warten.

Die Entwickler von Santa Monica Studio haben endlich bestätigt, dass God of War: Ragnarök am 9. November starten wird, und feiern dies mit einem coolen CG-Trailer, der es so aussehen lässt, als würden wir einen Rückkampf mit Fenrir bekommen. Schließlich können Sie Ryan, der Thor im Spiel spielt, und den extrem talentierten Art Director Rafael Grassetti sehen, wie sie die Special Editions im zweiten Video unten auspacken.

