She-Hulk wurde anscheinend für Marvel's Avengers durchgesickert

Lecks sind heutzutage nicht gerade ungewöhnlich, aber es ist eher ungewöhnlich, dass ein Leck so passiert, wie es kürzlich für Marvel's Avengers der Fall war. Wir sprechen über eine aktuelle Situation, in der Gastmoderator Techniq im Rahmen eines Xbox-Livestreams begann, Informationen über She-Hulk zu verbreiten, und schließlich enthüllte, dass er die Person kannte, die den Charakter im Spiel von Crystal Dynamics sprechen würde. Das Besondere ist, dass all dies geschah, während Lead Designer Brian Waggoner ehrfürchtig zusah.

"Du willst eine lustige Tatsache über She-Hulk? Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Ich denke, es war öffentlich bekannt... Ich sage nur das. Ich mag das Gesicht nicht, das Brian macht, vielleicht sollte ich es nicht sagen." Techniq fuhr dann fort: "Mein Schauspielcoach ist eigentlich die Stimme von She-Hulk. Und ich werde ihren Namen nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob das schon öffentlich bekannt war. Ich denke schon? Es wurde angekündigt?"

Auf die Frage antwortete Waggoner: "Nö. Nein. Wir haben She-Hulk nie angekündigt. Wir haben... wir kündigen keine Dinge an... Weißt du", bevor wir kurz darauf fortfahren, "wir arbeiten an unserem nächsten Helden, wir haben noch nicht gesagt, wer es sein wird. Dafür wird es eine Zeit geben, wir konzentrieren uns im Moment darauf, die Arbeit zu feiern, die das Team an Jane geleistet hat."

Wenn man bedenkt, dass Jane Foster erst am 28. Juni zu Marvel's Avengers hinzugefügt wurde, werden wir wahrscheinlich für eine Weile keinen neuen Charakter sehen, aber wenn man bedenkt, dass die She-Hulk: Attorney At Law Disney + -Serie auf dem Weg ist, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass dies ein gewisses Maß an Wahrheit hat. Wie immer, nehmen Sie diese Informationen mit ein wenig Vorsicht, bis Square Enix und Crystal Dynamics etwas Offizielles ankündigen.