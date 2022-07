Fans veranstalten eine Beerdigung für Red Dead Online

HQ

Es gibt keinen Hehl daraus, dass die Fans enttäuscht sind von der Art und Weise, wie Red Dead Online in letzter Zeit unterstützt wurde, und in der Tat haben viele Fans beschlossen, das Spiel aufgrund seiner schlechten Unterstützung von Rockstar als tot zu bezeichnen. Und zu diesem Zweck wird die Community nächste Woche eine Trauerfeier für Red Dead Online veranstalten, genauer gesagt am 13. Juli, dem Datum, das das einjährige Jubiläum des Blood Money-Updates markiert, das viele Spieler als das letzte Mal betrachten, dass das Spiel sinnvolle neue Inhaltsergänzungen erhielt.

Der Fan-Account Red Dead News ist derjenige, der die Beerdigung organisiert, und wie in einem Tweet erwähnt, werden die Teilnehmer ermutigt, in ihrer "besten Trauerkleidung" zur digitalen Veranstaltung zu erscheinen.

Es sollte beachtet werden, dass Red Dead Online eigentlich nicht tot ist, da Rockstar die Unterstützung für das Spiel noch nicht gekürzt hat. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es viele Beschwerden unter den Fans gibt, die vom Titel und der Unterstützung, die er vor allem in den letzten 12 Monaten erhalten hat, enttäuscht sind.

Werden Sie an der Beerdigung teilnehmen?