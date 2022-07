Anno 2070 könnte Ubisofts Stilllegungsrausch überleben

HQ

Erst kürzlich wurde bekannt , dass Ubisoft eine Vielzahl seiner älteren Titel außer Betrieb nehmen und nicht mehr unterstützen möchte, was bedeutet, dass die Spieler den Zugang zu einer Vielzahl von Multiplayer-Funktionen und sogar bestimmten DLCs verlieren würden. Aber es sieht so aus, als ob einige Teile der Ubisoft-Familie nicht beabsichtigen, sich dieser Entscheidung anzuschließen, und stattdessen versuchen, bestimmte Spiele auch in Zukunft zu unterstützen.

Im Moment kommt dies in Form von Anno 2070, da Ubisoft Mainz eine Erklärung veröffentlicht hat, in der es heißt, dass es einige Ressourcen einsetzen wird, um sicherzustellen, dass das Spiel aktualisiert wird und weiterhin Online-Funktionen anbieten kann. Es sollte beachtet werden, dass dies kein direktes Versprechen ist, dass dies funktionieren wird, da der Entwickler hinzufügt, dass er "noch nicht garantieren kann", dass die Upgrade- / Ersatzdienste wie geplant funktionieren.

"Nach einer ersten Untersuchung haben wir beschlossen, einen Teil unserer Entwicklungsressourcen für die Aufrüstung der veralteten Online-Service-Infrastruktur von Anno 2070 auf ein neues System zu verwenden, damit diese Funktionen über das genannte Datum hinaus weiterhin genutzt werden können. Wir können jedoch noch nicht garantieren, dass wir die alten Dienste erfolgreich aktualisieren / ersetzen können, wie wir möchten."

Wann diese Upgrades in Kraft treten werden, hat Ubisoft Mainz lediglich erklärt, dass in den "kommenden Wochen und Monaten" weitere Informationen ausgetauscht werden.