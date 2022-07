Square Enix beschreibt die neuen Features in Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion

Als Square Enix vor ein paar Wochen die Existenz von Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion enthüllte und ankündigte, dass es auf der gleichen Spiel-Engine wie Final Fantasy VII: Remake laufen wird, wurde ziemlich klar, dass wir einen Titel bekommen würden, der sich ziemlich vom PSP-Original unterscheiden würde. Aber wie wird es sich genau unterscheiden, fragst du? Square hat einige dieser Fragen beantwortet.

In einem Tweet enthüllt, können wir uns auf ein Spiel mit verbesserten Kamera- und Charakterbewegungen sowie der Verwendung der in Final Fantasy VII: Remake eingeführten Charaktermodelle freuen. Ansonsten wird es ein "neues menübasiertes Kampfsystem" sowie neue Hintergrundmusik von Takeharu Ishimoto geben. Zu guter Letzt wird uns gesagt, wie es bei Remake der Fall war, dass es eine vollständige VO in Szenen geben wird, die es zuvor nicht unterstützt haben.

Wann Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion erscheinen wird, wissen wir derzeit, dass es diesen Winter sein wird und dass es für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen wird.