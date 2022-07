[Embargo] Frogun kommt diesen August auf alle Plattformen

Embargo ist der 6. Juli um 15:00 Uhr MESZ

Der Publisher Top Hat Studios Inc. und der Entwickler Molegato haben gerade bekannt gegeben, dass der von Spielen aus der PlayStation 1- und Nintendo 64-Ära inspirierte Old-School-Plattformer Frogun diesen August auf alle Plattformen kommen wird. Zuvor bekannt, dass es im Sommer kommt, hat das Spiel gerade einen neuen Trailer erhalten, der ankündigt, dass es in einem Monat ankommen wird, am 2. August 2022, um genau zu sein.

Was die Frage betrifft, worum es in dem Spiel geht, so heißt es in der Beschreibung, dass es Renata folgt, der Tochter eines Paares weltbekannter Entdecker und Erfinder, die, nachdem sie darauf gewartet hat, dass ihre Eltern von einer kürzlichen Expedition zurückkehren, beschließt, sich anzuziehen und in die gefährlichen Beelzebub-Ruinen zu gehen, die mit ihrer Frogun-Greifpistole ausgestattet sind, um ihre Eltern zu finden.

Für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch könnt ihr euch unten den neuesten Trailer zu Frogun ansehen.