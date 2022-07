Der neueste Trailer zeigt einen Blick auf Destroy All Humans 2 - Reprobeds Koop

HQ

Am Ende des Sommers können sich Fans von Destroy All Humans auf ein weiteres Remake-Spiel freuen, in Form von Destroy All Humans 2 - Reprobed. Es soll am 30. August auf PC-, PlayStation 5- und Xbox Series-Konsolen erscheinen, und da dies der Fall ist, haben THQ Nordic und Black Forest Games jetzt einen neuen Trailer für das Spiel veröffentlicht, der den kooperativen Modus zeigt.

Im Trailer sehen wir ein Duo kleiner Grünflächenmänner, die sowohl auf der Erde als auch auf dem Mond Chaos anrichten, und sehen, wie das Spiel aussieht, wenn es im Split-Screen gespielt wird. Wenn Ihnen der kooperative Aspekt des Originals gefallen hat, sollten Sie sich diesen Trailer ansehen, um zu sehen, wie er für die moderne Ära des Spielens angepasst wurde.