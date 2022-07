Stranger Things Staffel 4 hat 1 Milliarde angesehene Stunden überschritten, sagt Netflix

HQ

Es ist nicht zu leugnen, dass Stranger Things für Netflix absolut enorm war, besonders seit dem Start von Staffel 4 Ende Mai. Aber wie erfolgreich ist die eigentliche Frage? Nun, nach den eigenen Statistiken von Netflix ist die Antwort auf diese Frage unglaublich erfolgreich, da Staffel 4 einem sehr exklusiven Club auf dem Streamer beigetreten ist, indem sie in den ersten 28 Tagen auf dem Dienst über 1 Milliarde Stunden (1.151.240.000) gesehen hat.

Zum Vergleich: Die nächsthöchste Serie auf der Liste der englischen Shows ist Bridgerton: Season 2, die in den ersten 28 Tagen 656.260.000 Stunden erreichte, fast die Hälfte dessen, was Stranger Things 4 geschafft hat. In Bezug auf die Serie, die den Rekord für die meisten in den ersten 28 Tagen gesehenen Stunden hält, fällt das immer noch Squid Game zu, das mit rund 500 Millionen Aufrufen vor Stranger Things 4 liegt.

In der ersten Woche, in der Stranger Things 4 Vol. 1 verfügbar war, erzielte die Serie 286 Millionen Aufrufe, und ebenso die erste Woche für Vol. 2 verzeichnete über 300 Millionen Aufrufe, was ausreichte, um die Show in 93 verschiedenen Ländern in die Top-10-Kategorie des Streamers zu bringen. Dieser Erfolg ist auch in die frühere Stranger Things-Serie eingedrungen, da Stranger Things 1, 2 und 3 in den Top 10 in 79, 59 und 52 jeweiligen Ländern gelandet sind.

