Wir schauen uns Crash Bandicoot 4: It's About Time auf der heutigen GR Live an

Gestern startete Sony die neueste Runde von PlayStation Plus Essential "kostenlosen" Spielen, und als Teil des Angebots im Juli 2022 erhielten Abonnenten des Dienstes Zugang zu Crash Bandicoot 4: It's About Time. In Anbetracht der eher kargen Natur des Juli dieses Jahres dachten wir, dass dies eine großartige Gelegenheit bietet, nach seiner Einführung im Jahr 2020 in den Plattformer von Toys for Bob einzutauchen.

Wenn dies der Fall ist, sollten Sie sich mir auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ anschließen, um eine Stunde Crash 4-Gameplay zu sehen. Und bis der Stream beginnt, schauen Sie sich unbedingt unsere Video-Rezension für das Spiel unten an und lesen Sie auch unsere schriftliche Rezension hier.