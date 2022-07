Capcom: Neue Street Fighter 6 Steuerungsoption ist "kein einfacher Modus"

HQ

Wenn Sie Capcom-Kampfspiele schon seit Ewigkeiten spielen, erinnern Sie sich sicherlich an den berüchtigten Easy Operation-Modus in der Gamecube-Version von Capcom vs. SNK 2, der es ermöglichte, alle Spezialangriffe, auch die schwierigsten, auszuführen, indem Sie einfach den rechten Analogstick streichen.

Wie Sie vielleicht verstehen, hat dies das Gleichgewicht völlig durcheinander gebracht und wurde heftig kritisiert. Vor diesem Hintergrund ist es leicht zu verstehen, warum die kämpfende Community nicht begeistert war, von einer neuen Steuerungsoption in Street Fighter 6 zu hören. Jetzt hat Capcom beschlossen, die Dinge zu klären, und der Direktor Takayuki Nakayama sagt zu GameInformer, dass dies "kein einfacher Modus" ist und tatsächlich auch Pro-Fightern zugute kommen könnte:

"Wenn jemand Modern Control Type in einer kompetitiven Umgebung wie einem Turnier spielen möchte, sollte er das tun. Es ist einfach ein anderer Weg für Spieler, die es wollen."

Auch wenn das gut klingt, scheint es, als würden viele Kampfspieler erst überzeugt sein, wenn sie dies selbst ausprobieren können. Etwas, das sie nächstes Jahr tun können, wenn Street Fighter 6 für PC, PlayStation und Xbox Series S / X erscheint.

Danke GamingBolt