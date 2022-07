Peppa Pig, Paw Patrol und Yakuza schmücken Game Pass-Abonnenten

HQ

Der Beginn eines neuen Monats bedeutet, wie immer, dass eine neue Runde von Spielen zum Game Pass-Abonnement hinzugefügt wurde. Im Juli erhalten wir eine Rückkehr einiger der besten Yakuza-Titel, aber auch überraschendere Ergänzungen wie Peppa Pig und Paw Patrol sowie einen Simulator für Power Washing.

Hier ist, worauf Sie sich freuen können und wann:



Last Call BBS (PC) - Jetzt erhältlich



Yakuza 0 (Cloud, Konsole und PC) - Jetzt erhältlich



Yakuza Kiwami (Cloud, Konsole und PC) - Jetzt erhältlich



Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Konsole und PC) - Jetzt erhältlich



DJMax Respect V (Cloud, Konsole und PC) - 7. Juli



Matchpoint - Tennis Championships (Cloud, Konsole und PC) - 7. Juli



Road 96 (Cloud, Konsole und PC) – 7. Juli



Escape Academy (Konsole und PC) - 14. Juli



My Friend Peppa Pig (Cloud, Konsole und PC) - 14. Juli



Overwhelm (PC) - 14. Juli



Paw Patrol The Movie Adventure City Calls (Cloud, Konsole und PC) - 14. Juli



PowerWash Simulator (Cloud, Konsole und PC) - 14. Juli



Wie es Tradition ist, gibt es auch mehr Vergünstigungen und Extras, über die Sie mehr bei Xbox Wire lesen können. Was werden Sie zuerst herunterladen und ausprobieren?

Leider wird im Juli auch eine Reihe von Titeln aus dem Game Pass entfernt. Wenn Sie eines davon spielen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie es vor dem 15. Juli tun. Es gibt auch bis zu 20% Rabatt bis dahin, wenn Sie einen von ihnen behalten möchten: