Das Schwert von Conan dem Barbaren wurde in Stranger Things: Staffel 4 verwendet

Wenn Sie die letzten beiden Episoden der vierten Staffel von Stranger Things gesehen haben, erinnern Sie sich sicherlich an die bereits ikonische Szene, in der Hopper (David Harbour) in einem sowjetischen Zwangsarbeitslager ein riesiges Schwert gegen einen Demogorgon führt. Wenn Sie ein Kind der 80er Jahre sind, stehen die Chancen gut, dass Sie gedacht haben, Sie hätten es erkannt - und wenn ja, haben Sie vielleicht tatsächlich Recht.

Im Gespräch mit GQ hatte Harbour tatsächlich ein wirklich cooles Nugget über dieses Stück Filmrequisite zu teilen:

"Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, aber das Schwert, das ich in die Hand nehme - es ist das eigentliche Requisitenschwert, das sie in Conan dem Barbaren verwendet haben. Es ist das Schwert, das Schwarzenegger im Film schwingt."

Kein Wunder, dass der Demogorgon keine Chance hatte...