Skull and Bones wird am Donnerstag mit Gameplay wiederenthüllt

HQ

Das ESRB-Rating machte sehr deutlich, dass Skull and Bones näher am Start ist, als viele von Ihnen vielleicht gedacht haben, nachdem es jahrelang im Grunde keine Neuigkeiten gab, so dass es nicht verwunderlich ist, dass die gemunkelte Wiederentdeckung stattfindet.

Ubisoft hat bestätigt, dass Skull and Bones am 7. Juli um 19 Uhr BST / 20 Uhr MESZ einen eigenen Ubisoft Forward-Stream erhalten wird. Dies wird uns eine Menge Gameplay und "andere Schätze" aus dem sehr Assassin-inspirierten Spiel zeigen, also bleiben Sie dran für eine Menge Filmmaterial und Details am Donnerstag.