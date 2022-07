Nintendo enthüllt die Mincemeat Metalworks-Karte für Splatoon 3

HQ

Wir sind etwa zwei Monate davon entfernt, dass Splatoon 3 auf der Nintendo Switch landet, und da dies der Fall ist, hören wir immer mehr über das erwartete Threequel. Die neueste Entwicklung kommt in Form einer Enthüllung einer neuen Multiplayer-Stufe, die zufällig Mincemeat Metalworks heißt.

Wie in einem Tweet enthüllt, wird uns gesagt, dass diese Karte in einer Anlage stattfindet, die Schrott verwendet, um mehr Schrott herzustellen. Es wird auch gesagt, dass es früher ein großes Meer in der Nähe der Anlage gab, aber dass es verdunstete, wahrscheinlich als Produkt der Schwerindustrie, die die Gegend umgibt.

Splatoon 3 wird am 7. September auf Nintendo Switch landen.