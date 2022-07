Phantasy Star Online 2 erscheint nächsten Monat für PlayStation 4

HQ

Phantasy Star Online 2 wurde vor zehn Jahren in Japan veröffentlicht, aber aus irgendeinem Grund blieb das Spiel bis 2020 in Asien, als es schließlich für PC und Xbox im Westen Premiere feierte. Westliche PlayStation-Spieler waren immer noch nicht in der Lage, sich dem Spaß anzuschließen - aber bald werden sie es sein.

Wie der offizielle Twitter-Account für das Spiel enthüllt, können PlayStation 4-Spieler dem Free-to-Play-Titel sowohl mit Phantasy Star Online 2 als auch mit der eigenständigen Erweiterung Phantasy Star Online 2: New Genesis (die 2021 veröffentlicht wurde) beitreten. Da das Spiel schon seit geraumer Zeit draußen ist, können Sie einen Titel erwarten, der wirklich mit Inhalten vollgestopft ist, sowie fein abgestimmte Kämpfe.

Die Phantasy Star Online-Serie begann vor 22 Jahren auf Dreamcast und war damals ein Pionier für japanische MMORPGs. Hast du irgendwelche Erinnerungen an Phantasy Star Online und wirst du die Fortsetzung auf PlayStation 4 spielen?