Marvel's Midnight Suns und Doctor Strange 2 Ähnlichkeiten waren eine "Überraschung" für Entwickler Firaxis

Wenn Sie Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns gesehen haben, wissen Sie, dass sich der Film um das okkultistische Buch Darkhold dreht, ein Gegenstand, der Anfang 2021 erstmals in das Marvel Cinematic Universe in WandaVision gebracht wurde. Aber genau dieses Buch spielt auch eine sehr wichtige Rolle in Firaxis' kommendem Strategiespiel Marvel's Midnight Suns, das ebenfalls eine Erzählung rund um den Darkhold hat.

Da dies der Fall ist, fragen Sie sich vielleicht, ob es ein Crossover oder einen Grund für diese Ähnlichkeit gibt, und laut der neuesten Ausgabe des PC Gamer-Magazins (danke GamesRadar) gab es keine, und die Tatsache, dass der Film das Buch enthielt, war eine "echte Überraschung" für Firxais.

Es sollte gesagt werden, dass dies bedeutet, dass es "keine Zusammenarbeit" zwischen dem Spiel und dem Film gibt und dass Firaxis beabsichtigte, den Darkhold in Midnight Suns zu verwenden, um eine Geschichte zu schaffen, die etwas anderes war als das, was in letzter Zeit in Film und Fernsehen im MCU angeboten wurde.