Andors zweite Staffel wird sich über vier Jahre erstrecken

Dieser August markiert den Beginn der Andor-Live-Action-Serie auf Disney+, einer Show, in der Diego Luna zurückkehrt, um seine Rolle des Cassian Andor wieder aufzunehmen, einer Figur, die in Rogue One: A Star Wars Story berühmt wurde. Während ihr den Trailer für diese erste Staffel unten sehen könnt, hat ein neues Interview mit Showrunner Tony Gilroy von Empire verraten, wie die Handlung für die bereits angekündigte zweite Staffel der Serie aussehen wird.

Es wird gesagt, dass, während die erste Staffel sich mit einem Jahr von Andors Leben befassen wird (fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One), die zweite Staffel vier Jahre umfassen wird und bis zu den Ereignissen des Spin-off-Films führen wird. Warum dies der Fall ist, beschloss das Team, jede 12-Episoden-Staffel in vier Blöcke von drei aufzuteilen, so dass jeder Regisseur jeweils drei Episoden behandeln konnte, und daher konnte sich in der zweiten Staffel jeder Regisseur auf ein ganzes Jahr von Andors Leben konzentrieren.

"Der Umfang der Show ist so riesig", sagte Gilroy. "Regisseure arbeiten in Blöcken von drei Episoden, also haben wir vier Blöcke [in Staffel 1] mit jeweils drei Episoden gemacht. Wir schauten und sagten: 'Wow, es wäre wirklich interessant, wenn wir zurückkommen und jeden Block verwenden, um ein Jahr darzustellen. Wir werden mit jedem Block ein Jahr näher rücken." Aus erzählerischer Sicht ist es wirklich aufregend, an etwas arbeiten zu können, bei dem man einen Freitag, Samstag und Sonntag macht und dann ein Jahr springt."

Andor Staffel 1 wird ab dem 31. August 2022 auf Disney+ gestreamt.