Lollipop Chainsaw bekommt 2023 ein komplettes Remake

Vor ein paar Wochen hat ein Teaser die Fans von Lollipop Chainsaw begeistert, und jetzt können wir heute berichten, dass dieser Teaser nicht enttäuschen wird, da der Publisher Dramagi Games jetzt enthüllt hat, dass ein komplettes Remake des Spiels in Arbeit ist und nächstes Jahr erscheinen wird.

Wie IGN berichtet, wird das Remake von einem Team von Entwicklungsmitarbeitern aus dem Originalspiel und neuen Personen betreut, und während das Ziel darin besteht, eine Erfahrung zu schaffen, die sehr ähnlich ist, wird dieses Remake ein paar einzigartige Unterschiede bieten.

Was das sein wird, wird uns gesagt, dass die leistungsfähigere Technologie der heutigen Zeit realistischere Grafiken ermöglichen wird, aber dass das Remake aufgrund von Lizenzproblemen nicht den gleichen Soundtrack wie das Original haben wird.

Es wird nicht erwähnt, ob Filmregisseur James Gunn in die Spieleindustrie zurückkehren wird, um das Projekt neu zu gestalten, da das Originalspiel das einzige Videospiel war, an dem Gunn bisher in seiner Karriere gearbeitet hat.