505 Games wird auf der Gamescom sein

Die diesjährige Gamescom befindet sich an einem ziemlich ungewöhnlichen Ort, da einige der größten Publisher auf der ganzen Welt (Sony, Nintendo, Activision Blizzard) öffentlich angekündigt haben, dass sie Monate vor der geplanten Veranstaltung nicht an der jährlichen Veranstaltung teilnehmen würden, was viele dazu veranlasste, sich zu fragen, ob andere Publisher dasselbe tun würden. Glücklicherweise haben seit dieser Zeit verschiedene Namen der Branche bestätigt, dass sie auf der riesigen Convention vertreten sein werden, darunter Ubisoft und jetzt auch 505 Games.

Neil Ralley, Präsident von 505 Games, erklärte in einer Pressemitteilung: "Mit einem immensen Optimismus für die Zukunft machen wir diese Ankündigung. Wir haben eine vielfältige Produktpalette, die wir gerne mit unseren Partnern teilen möchten, und die Rückkehr der Gamescom ist unsere Gelegenheit, unseren Ehrgeiz und unsere Richtung für das Unternehmen zu zeigen. Alle Teilnehmer von 505 Games freuen sich darauf, die breitere Gaming-Community wiederzusehen."

Was genau 505 Games auf der Gamescom bringen und zeigen wird, ist derzeit noch unbekannt, aber der Publisher erklärte, dass die diesjährige Veranstaltung ein "erweitertes Line-up" und seine bisher "ehrgeizigste" Geschäftspräsenz bieten wird.