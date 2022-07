Fast 24.000 Touchdowns wurden in der letzten Blood Bowl III Beta erzielt

HQ

Letzten Monat markierte das Ende der neuesten Beta für Cyanide Studios' kommendes Threequel, Blood Bowl III, und da dies der Fall ist, hat der Publisher Nacon jetzt eine Infografik veröffentlicht, die eine Reihe von Statistiken darüber enthält, was während der Beta als Ganzes passiert ist.

Wir können sehen, dass während seiner Dauer 23.823 Touchdowns erzielt wurden, während 26.884 Fouls genannt wurden. Aber da Blood Bowl eine notorisch gewalttätige Version des Fußballs ist, gab es auch viele Reisen ins Krankenhaus und Leichenschauhaus, da 224.194 Verletzungen sowie 4.618 Todesfälle auftraten. Sie fragen sich vielleicht, wie lange die Spieler gebraucht haben, um so viele Verletzungen zu erleiden? Diese Zahl beträgt 35.755 Stunden, was bedeutet, dass es ungefähr alle 16 Minuten der Beta eine Verletzung gab.

Die Infografik enthält auch einige zusätzliche Details über die am meisten gespielten Fraktionen und auch einige andere Statistiken, also schauen Sie sie sich unten vollständig an. Und wenn Sie an weiteren Blood Bowl III-Neuigkeiten interessiert sind, sollten Sie Nacon Connect an diesem Donnerstag, dem 7. Juli, um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ sehen, da das Spiel erscheinen wird.