Ducati stellt sein elektrisches Rennmotorrad vor

Ducati hat in den letzten Monaten Sprünge im Bereich der Elektrofahrzeuge gemacht, da der Motorradhersteller erst im Oktober 2021 bekannt gab, dass er der einzige Lieferant von Motorrädern für den FIM MotoE World Cup 2023 sein würde, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch keine Elektrofahrräder in seinem Portfolio hatte. Mit dieser Ankündigung im Hinterkopf hat Ducati jetzt jedoch sein V12L-Elektrofahrrad und auch seine Spezifikationen enthüllt.

Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wurde uns gesagt, dass das Fahrrad 110 kW produzieren wird, was 147 PS entspricht. Ebenso wird das Fahrrad in der Lage sein, eine Höchstgeschwindigkeit von 171 mph zu erreichen, oder zumindest soll es das während seiner Testphase auf einer Teststrecke in Mugello, Italien, getaktet haben. Ansonsten wiegt das Fahrrad nur 225 kg.

"Als Ducati haben wir diese Notwendigkeit erkannt und uns auf die Suche nach einer Herausforderung gemacht, die es uns ermöglichen würde, zum gemeinsamen Ziel der Reduzierung der CO₂-Emissionen beizutragen und gleichzeitig unserer mit dem Rennsport verbundenen DNA treu zu bleiben", sagte Claudio Domenicali, CEO von Ducati. "Wir haben uns entschlossen darauf geeinigt, das leistungsstärkste Elektro-Rennrad zu entwickeln, das die aktuelle Technologie ermöglicht, und dieses Projekt als Labor für den Aufbau unserer Zukunft zu nutzen. Das Ergebnis, das wir erzielt haben, ist überraschend."

Während dieses Motorrad in absehbarer Zeit nicht auf den Straßen zu finden sein wird, werden die Fortschritte bei Elektromotoren zweifellos das Einzelhandelsportfolio von Ducati in der Zukunft beeinflussen.