James Cameron weiß nicht, ob er Avatar 4 oder 5 inszenieren wird

HQ

Nach fast 15 Jahren wird später in diesem Jahr die Rückkehr der Na'vi und des Planeten Pandora auf der großen Leinwand gefeiert, wenn Avatar: Der Weg des Wassers im Dezember in den Kinos rund um den Globus startet. Aber wie wir schon seit geraumer Zeit wissen, markiert diese Fortsetzung so ziemlich den Beginn einer langen Reihe von Avatar-Filmen, die in die Kinos kommen, da es zwischen 2024 und 2028 einen dritten, vierten und fünften Film geben wird. Obwohl Avatar eine beliebte Kreation von Regisseur James Cameron ist, sieht es so aus, als ob der berühmte Filmemacher ein wenig müde wird, wenn es um die Marke Avatar geht, da er in einem neuen Interview mit Empire erklärt hat, dass er Avatar 4 oder 5 möglicherweise nicht inszenieren wird.

"Die Avatar-Filme selbst sind irgendwie alles verschlingend. Ich habe auch einige andere Dinge, die ich entwickle, die aufregend sind. Ich denke, irgendwann im Laufe der Zeit - ich weiß nicht, ob das nach drei oder nach vier ist - werde ich den Staffelstab an einen Regisseur weitergeben wollen, dem ich vertraue, dass er übernimmt, damit ich einige andere Dinge tun kann, an denen ich auch interessiert bin. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht."

Wie Cameron im Interview auch weiter sagt, bilden alle fünf Filme eine große Saga, und insbesondere ist er sehr aufgeregt für Film vier, der "ein Korkenzieher" ist. Es ist ein Motherfucker." Während Cameron die Geschichte für den vierten Film und den Rest der Saga eindeutig geplant hat, bleibt abzuwarten, ob er diesen vom Stuhl des Regisseurs aus leiten wird.