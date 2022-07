Mann lässt USB-Laufwerk mit den persönlichen Daten der ganzen Stadt fallen, nachdem er betrunken war

HQ

Die japanische Stadt Amagasaki, die an Osaka grenzt, ist bekannt für ihre Onsen-Badehäuser und ihr lebendiges, preiswertes Stadtleben, aber auch Thema der neuesten ungewöhnlichen Schlagzeile.

Und das liegt daran, dass ein Subunternehmer der IT-Abteilung der Stadt ein USB-Laufwerk verloren hat, das die persönlichen, Steuer- und Bankinformationen aller Bürger der Stadt enthält, so die Quellen von ABC News .

Aus unbekannten Gründen wurde der Mann, der, soweit wir es verstehen konnten, damit beauftragt, Daten zu übertragen und dann das fragliche USB-Laufwerk zu formatieren, entschied sich aber stattdessen, das Laufwerk mit Daten in seine Tasche zu stecken, woraufhin er in die Stadt zu einem oder mehreren lokalen "Gastropubs" - genannt Izakaya - ging. Wie Leute, die in Japan waren, wissen, gibt es nicht so viel Gastro, sondern wirklich viel Pub über diesen Orten, und er wacht am nächsten Tag mit einem ernsthaften Kater und ohne seine Tasche auf. Nach verzweifelter Suche musste er zur Polizei.

Die Tasche wurde nach ein paar Tagen gefunden und nichts war daraus genommen worden, die Polizeitheorie ist, dass er nicht ausgeraubt wurde, sondern so betrunken war, dass er sie fallen ließ und sie vergaß. Nichts fehlte in der Tasche, nicht einmal das Mobiltelefon des Besitzers, und es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass jemand versucht hat, auf das zum Glück verschlüsselte Laufwerk zuzugreifen.