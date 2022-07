Mario + Rabbids: Sparks of Hope Dateigröße ist dreimal größer als Kingdom Battle

HQ

Die Dateigröße von Mario + Rabbids Kingdom Battle betrug ziemlich überschaubare 2,3 Gigabyte, was den Switch-Besitzern wahrscheinlich keine Speicherprobleme bereitete. Selbst der Donkey Kong Adventure DLC fügte nur weitere 1,5 Gigabyte für insgesamt 3,8 Gigabyte hinzu.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope hingegen scheint ein saftigeres Biest zu sein, wenn man sich an Dateigrößen orientiert. Dank der offiziellen Auflistung auf Nintendo.com wissen wir jetzt, dass das Spiel 7,1 Gigabyte Speicher benötigt, was mehr als das Dreifache des Originalspiels ist. Dies bedeutet hoffentlich, dass wir eine höhere grafische Gesamttreue erwarten können, aber auch eine größere Umgebungsvariation und insgesamt mehr Inhalt.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope erscheint am 20. Oktober exklusiv für Switch. Schauen Sie sich hier unsere frische Vorschau an.