Stranger Things: Staffel 5 wird nicht so lang sein wie Staffel 4

HQ

Letzte Woche sind wir endlich zu einem Abschluss der vierten Staffel von Stranger Things gekommen. Während die meisten von uns wirklich glücklich damit waren und dachten, dass es das Beste seit der ersten Staffel war, werden die meisten von uns wahrscheinlich zustimmen, dass es sehr lang war.

Im Gespräch mit Collider geben die Duffer Brothers (Matt und Ross Duffer, Schöpfer der Serie) zu, dass es länger als geplant war, und verraten gleichzeitig, dass die fünfte und letzte Staffel nicht so lang sein wird. Matt Duffer sagte:

"Wir dachten, Staffel 4 würde acht [Episoden] sein, und sie würden reguläre Länge haben. Wenn Sie uns also vor vier interviewt hätten, hätte ich das gesagt. Ich denke, wir streben wieder acht an. Wir wollen nicht, dass es 13 Stunden sind. Wir streben eher 10 Stunden oder so an. Ich denke, es wird länger sein als Staffel 1, weil wir einfach so viel zu Ende zu bringen haben, aber ich glaube nicht, dass es so lang sein wird wie Staffel 4."

Ross Duffer erklärt, warum wir erwarten können, dass sich die Dinge beim nächsten Mal schneller bewegen:

"In dieser Staffel zum Beispiel dauerte es zwei Stunden, bis unsere Charaktere überhaupt merkten, dass das Monster Menschen in Hawkins tötete. Sie wissen, was die Bedrohung jetzt ist, und das wird dazu beitragen, sie zu beschleunigen."

Hat dir die Länge der vierten Staffel etwas ausgemacht und was hältst du davon?