JBL stellt kundenspezifische ANC-Innereien vor, die Tune Flex-Ohrhörer zeigen

Im Frühjahr hat JBL by Harman die brandneue Produktpalette, von der wir auf der CES 2022 erfahren haben, auf den Markt gebracht, aber speziell über Ohrhörer hatte der Hersteller ein weiteres Ass im Ärmel in Form des neu angekündigten und unmittelbar bevorstehenden JBL Tune Flex .

Die Idee mit dem Tune Flex ähnelt dem, was andere Marken heutzutage verfolgen: das Beste aus beiden Welten zwischen aktiver Geräuschunterdrückung und offenem Hören zu bekommen. Im Gegensatz zu Sonys Ansatz mit den LinkBuds können Sie mit JBL für jede Gelegenheit eine Einstellung festlegen, und dafür ermöglicht es sechs "Modi" und enthält drei Paare von versiegelten und offenen Ohrpolstern, wobei letzteres Ihr Ohr frei lässt. Anschließend passt die App-gesteuerte Sound Fit-Funktion die Umgebung an die Vorlieben der Benutzer an.

Der ANC JBL Tune Flex mit 4 Mikrofonen, der zuvor den Codenamen Tune 330 trug, hält acht Stunden pro Ladung plus 24 Stunden in der Tragetasche. Sie werden Mitte August in Europa für rund 99 Euro in drei Farben erscheinen, und es wird weitere drei transparente Ghost-Versionen geben, die "alles zeigen, was wir hineingestopft haben", so die Marke.

Die kommende JBL Tune Flex.

Für die sportlichen Nutzer führte JBL auch die widerstandsfähigeren Reflect Aero ein (und wurde ebenfalls für rund 149 Euro freigegeben), die von nun an als Mittelklasse leicht unter dem Reflect Flow Pro agieren. Sie enthalten jetzt Bluetooth 5.2, ein leichteres Gehäuse und Feedback Ihrer eigenen Stimme, etwas, das Sie "von der Quantum Gaming-Abteilung" gelernt haben.

Sie werden bald mehr über einige der neueren Ohrhörer und Kopfhörer von JBL erfahren können, sei es durch die beliebte Quick Look-Videoserie von Gamereactor oder durch zusätzliche Rezensionen, einschließlich der JBL Quantum TWS und 610.