Razer hat haptische Entwicklungsplattform Interhaptics übernommen

HQ

Razer hat offiziell die Haptik-Entwicklungsplattform Interhaptics erworben, ein Schritt, bei dem das Unternehmen genutzt wird, um die haptische Produktlinie HyperSense von Razer zu erweitern und auszubauen. In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass Razer 100 Prozent von Interhaptics übernommen hat und dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Spielestudios auf mehreren Plattformen Haptik-Ökosysteme aufbauen wird.

"Bei Razer wissen wir, wie wichtig es ist, erstklassige Produkte für ein einzigartiges und personalisiertes Spielerlebnis zu entwickeln, denn wir sind selbst Gamer", sagte Alvin Cheung, Senior Vice President der Hardware-Geschäftseinheit von Razer. "Interhaptics bringt führende Expertise in der Haptik mit und ihre Entwicklungsplattform wird genutzt, um das HyperSense-Ökosystem zu erweitern."

Mit Blick auf die Übernahme wird der Gründer und CEO von Interhaptics, Eric Vezzoli, in Zukunft als neuer Associate Director of Haptics zu Razer stoßen. Ebenso wird Interhaptics als unabhängiges Unternehmen bleiben, obwohl es in das breitere Ökosystem von Razer integriert wird.