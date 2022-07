Polium One, die erste Konsole, die für NFT-Spiele entwickelt wurde, wird geboren

HQ

Wir haben bereits mehrere Unternehmen über die Anwendungen und Anwendungen von NFTs in aktuellen und zukünftigen Entwicklungen sprechen hören. Obwohl der Weg noch etwas unscharf ist, untersuchen viele Unternehmen bereits, wie sie diese Technologie in ihre Produkte implementieren wollen. Bisher haben wir immer über Software gesprochen, aber heute haben wir von der ersten Spielekonsole erfahren, die für den Betrieb mit Blockchain-Spielen entwickelt wurde. Von mehreren Blockchains, in der Tat.

Sein Name ist Polium One, und es ist ein ziemlich erstaunliches Gerät, da die offizielle Website berichtet, dass die Hardware Touch-Lock per Fingerabdruck, 4K-Auflösung (und sogar 8K), 120 Bilder pro Sekunde und Raytracing enthält. Alle wurden entwickelt, um die beste Qualität mit Spielen zu haben, die auf den folgenden bestätigten Blockchains arbeiten: Solana, Ethereum, Binance, ImmutableX, , Harmony, WAX und Polygon, alle aus derselben Brieftasche. Der Controller ist im Design dem DualShock von Sony sehr ähnlich, obwohl er über einen Wallet-Button für den Zugriff auf die Brieftasche während des Spiels verfügt.

Es scheint, dass das Projekt weiter fortgeschritten ist, als man erwarten könnte, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit diese Titel auf dem Markt waren. Die Roadmap, die sich das Unternehmen hinter dem Podium One gesetzt hat, sieht vor, Entwicklungskits Mitte 2023 an Studios zu liefern und die Konsole bis Ende 2024 auf den Markt zu bringen.

Und welche Spiele werden darauf laufen können? Nun, die Website selbst hat ein Bild des Haupt-HUB geteilt, wo Sie einige Titel wie Axie Infinity, Grit oder Guild of Guardians lesen können, so dass es scheint, dass die großen Titel, die bereits in der Branche implementiert sind, ihre Zustimmung zur zukünftigen Hardware geben.

Es ist zweifellos ein weiteres Zeichen für das Eindringen dieser neuen Geschäftsform in Videospielen, und wir werden warten müssen, ob eines der großen Unternehmen, die die Technologie bereits untersuchen (wie Ubisoft und Square Enix), ermutigt wird, mit ihren zukünftigen Spielen auf Podium One zusammenzuarbeiten. Wenn Sie über diesen neuen Player auf dem Konsolenmarkt auf dem Laufenden bleiben möchten, können Sie sich hier seinen Twitter-Account ansehen.