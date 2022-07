Als nächstes wird James Bond eine "Neuerfindung" des Geheimagenten sein

HQ

Seit No Time to Die letztes Jahr in den Kinos eröffnet wurde, warten die Fans gespannt auf Neuigkeiten darüber, wer den Mantel von 007 übernehmen wird, nachdem Daniel Craig die Rolle nach seinen fünf Filmen mit James Bond verlassen hat. Leider haben wir immer noch keine weiteren Informationen darüber, wer diese Person sein wird, aber 007-Produzentin Barbara Broccoli hat in einem Interview mit Deadline einige Details über diesen Prozess bekannt gegeben.

Es wird von Broccoli bemerkt, dass der nächste Bond eine "Neuerfindung" des Geheimagenten sein wird. Was das bedeutet, bleibt unklar, aber könnte das bedeuten, dass die traditionellen Werte, was einen Schauspieler geeignet macht, Bond zu spielen, abgerissen werden? Vielleicht. Es könnte sicherlich keine schlechte Sache sein.

Ebenso, wann wir das nächste Mal 007 auf der großen Leinwand sehen werden, wird das für einige Zeit nicht der Fall sein, da Broccoli auch hinzufügte, dass der nächste Film erst in ein paar Jahren mit den Dreharbeiten beginnen wird, was bedeutet, dass Sie frühestens 2025 einen Bond-Film in den Kinos sehen werden.

Hier ist, was Broccoli in voller Länge zu sagen hatte:

"Niemand ist im Rennen. Wir arbeiten daran, wohin wir mit ihm gehen sollen, wir reden das durch. Es gibt kein Drehbuch und wir können uns keines ausdenken, bis wir entscheiden, wie wir den nächsten Film angehen werden, denn es ist wirklich eine Neuerfindung von Bond. Wir erfinden neu, wer er ist, und das braucht Zeit. Ich würde sagen, dass die Dreharbeiten noch mindestens zwei Jahre entfernt sind."

Wen würden Sie gerne als nächsten James Bond sehen?