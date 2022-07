Disneylands Splash Mountain wird 2024 zu Tiana's Bayou Adventure

HQ

Egal, ob Sie schon einmal in Walt Disney World oder Disneyland waren oder nicht, Sie sind wahrscheinlich mit der Attraktion Splash Mountain vertraut, einer Wasserfahrt, die sich zu einer der berühmtesten Fahrgeschäfte des Parks entwickelt hat. Ursprünglich 1989 in Disneyland debütierend, basierte die Fahrt auf dem Film Song of the South, der 1946 veröffentlicht wurde, was bedeutet, dass viele Menschen, die die Parks besuchen, sich ihres Erbes und ihrer Inspiration wahrscheinlich nicht allzu bewusst sind. Unnötig zu sagen, dass Sie, obwohl Splash Mountain eine Ikone ist, verstehen können, warum Disney versucht hat, es umzubenennen.

Und was dieses Rebranding angeht und sein wird, hat Disney im Rahmen des Essence Fest in diesem Jahr bekannt gegeben, dass Splash Mountain 2024 zu Tianas Bayou Adventure wird. Die Fahrt wird von The Princess and the Frog Film inspiriert sein und verschiedene Charaktere und Momente aus diesem Film zeigen.

"Walt Disney Imagineers waren häufige Reisende nach Louisiana, während sie umfangreiche Nachforschungen anstellten, um sicherzustellen, dass Tianas Bayou Adventure das Herz und die Seele der Stadt bewahrt, die Prinzessin Tianas Geschichte inspiriert hat", sagt Disney. "Von der Erkundung des französischen Marktes und des Bayou bis hin zur Beratung mit Akademikern, Köchen, Musikern und kulturellen Einrichtungen haben Imagineers Inspiration aus der ganzen Region erhalten und dabei von lokalen Experten gelernt."

Es wird auch gesagt, dass die Fahrt eine "Feier der schwarzen Freude sein wird, wenn wir Tianas Geschichte zu ihren Wurzeln bringen" und dass "es unsere Absicht ist, diesem jubelnden Geist gerecht zu werden, wenn wir die Geschichte von Prinzessin Tiana in unseren Parks vorantreiben".

Es gibt kein genaues Datum, wann Tiana's Bayou Adventure eröffnet wird, aber uns wurde gesagt, dass es Ende 2024 sein wird.