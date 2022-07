Wir nehmen es mit dem Blunderdome in Fall Guys: Ultimate Knockout auf der heutigen GR Live auf

HQ

Erst vor kurzem veröffentlichte Mediatonic schließlich Fall Guys: Ultimate Knockout auf Xbox und Nintendo Switch und machte das Spiel auf allen Plattformen kostenlos, eine Entscheidung, die die Spielerzahl des Titels in die Höhe schnellen ließ und sogar einen Rekord im Epic Games Store brach. Aber da dies jetzt in den Büchern steht, haben wir beschlossen, dass es an der Zeit ist, noch einmal zum Blunderdome zurückzukehren, um alle neuen Modi und Funktionen zu überprüfen, die im Spiel als Teil dieser weit verbreiteten Reihe von Starts verfügbar sind.

Wenn dies der Fall ist, wird es unsere eigene Rebeca sein, die den heutigen Stream hosten wird, wo sie ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ in eine Stunde Gameplay einsteigen und sich einige Siegeskronen sichern wird. Seien Sie sicher, Rebeca auf der GR Live-Homepage beizutreten, wenn wir beginnen, und schauen Sie sich auch den neuesten Trailer für Fall Guys unten an.