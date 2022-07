Ubisoft schaltet Server für mehrere seiner älteren Spiele herunter

HQ

Alles hat seine Zeit in dieser Welt, und es ist nicht ungewöhnlich, dass Online-Server und Support für Spiele, die ein paar Jahre alt sind, heruntergefahren werden. Diesmal ist es Ubisoft, das ankündigt , dass es die Server für eine Reihe seiner älteren Spiele herunterfährt.

Die fraglichen Spiele sind; Anno 2070, Assassins Creed II, Assassins Creed III, Assassins Creed: Brotherhood, Assassins Creed Liberation HD, Assassins Creed Revelations, Driver San Francisco, Far Cry 3, Ghost Recon Future Soldier, Prince of Persia: The Forgotten Sands, Rayman Legends, Silent Hunter 5, Space Junkies, Splinter Cell Blacklist und ZombiU.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass dies nur für die Originalspiele gilt, diejenigen, die ein Remaster erhalten haben, werden weiterhin Online-Support haben, bis Ubisoft beschließt, diese ebenfalls zu entfernen. Wenn Sie die Originale weiterhin online spielen möchten, können Sie dies bis zum 1. September tun.