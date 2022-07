Fallout: Londoner Modder von Bethesda angeheuert

HQ

Letzte Woche berichteten wir, dass die sehr vielversprechende und gehypte Fallout 4-Mod Fallout: London nächstes Jahr veröffentlicht wird. Leider ist das Team auf ein sowohl gutes als auch auf schlechtes Hindernis gestoßen.

Die gute Nachricht ist, dass sie einen soliden Beweis dafür bekommen haben, wie gut dieser Mod tatsächlich aussieht, da sogar Bethesda wirklich beeindruckt davon zu sein scheint. Diese schlechte Nachricht ist, dass sie in der Tat so beeindruckt sind, dass sie den leitenden technischen Berater Ryan Johnson selbst einstellen wollten, der jetzt Associate Level Designer bei Bethesda ist.

In einem langen Tweet erklären die Londoner Modder, dass Johnson bereits mit seiner Arbeit an dem Projekt fertig war, was bedeutet, dass es die Veröffentlichung nicht viel beeinflussen sollte, während sie ihm auch viel Glück wünschen.

Leider wird es wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis wir ein richtiges Fallout 5 bekommen, da Bethesda kürzlich erklärte, dass sie Starfield zuerst veröffentlichen werden, bevor sie sich auf The Elder Scrolls VI konzentrieren - und erst dann auf Fallout 5. Zumindest scheint es in fähigen Händen zu sein.

Danke GamingBolt