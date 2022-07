McFarlane Toys stellt eine ganze Reihe von Black Adam Figuren vor

HQ

Wer auch immer gesagt hat, dass Superhelden gut sein müssen, hat eindeutig vergessen, Black Adam darüber zu informieren. Obwohl er noch kein sehr bekannter Name ist, wird er es am 21. Oktober sein, wenn ein Blockbuster-Film mit Dwayne "The Rock" Johnson als titelgebendem Antihelden Black Adam veröffentlicht wird.

Wie es bei großen Premieren wie diesen Tradition ist, gibt es auch eine Fülle von Markenprodukten, die für Marketingsynergien hinzukommen, und eine der cooleren Linien kommt von McFarlane Toys. Sie haben eine ziemlich süße Sammlung von 18 Zentimeter (7 Zoll) Actionfiguren mit einigen der Hauptfiguren aus dem Film, darunter Atom Smasher, Cyclone, Hawkman, Sabbac und natürlich Black Adam selbst.

Sie können eine Auswahl von ihnen unten überprüfen und auf diese Weise gehen, wenn Sie vorbestellen möchten. Es scheint auch, dass The Rock selbst mit dem Ergebnis sehr zufrieden ist, nach seiner Reaktion auf Twitter zu urteilen.