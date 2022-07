Minions dringen in Minecraft in neuen DLC ein

HQ

Minecraft war schon früher kein Unbekannter für Kollaborationen mit beliebten Franchises, und jetzt ist die Zeit für eine weitere gekommen. Diesmal sind es diese fiesen / wunderbaren (je nachdem, wen Sie fragen) Minions, die zusammen mit Gru in Minecraft eindringen, um die Premiere von Minions: The Rise of Gru zu feiern.

Die offizielle Beschreibung lautet:

"Wenn du als Gru spielst, musst du der größte, böseste Superschurke werden, und um das zu tun, musst du Gadgets, Minions und deinen Mut sammeln, um es mit den Vicious 6 aufzunehmen: ein Team von Superschurken, die nicht begeistert sind von deinen Versuchen, ihren Donner zu stehlen. Wenn deine hinterhältigen Pläne Gestalt annehmen, musst du deinen Bösewicht-O-Meter füllen, indem du deine Minions auf immer raffiniertere Weise schleichst, rennst und dirigierst, bevor du deinen Feinden in einem feurigen finalen Showdown gegenüberstehst. Wenn du denkst, dass du weißt, was als nächstes passiert, dann halte deine Plasma Jelly Launchers fest, Freund, denn du wirst jetzt den Vicious 6 auf eine ganz neue Art und Weise gegenüberstehen!"

Wenn Sie der Meinung sind, dass dies nach viel Spaß klingt, besuchen Sie den Minecraft-Marktplatz , um den DLC zu erhalten und Ihre Karriere als der schrecklichste Bösewicht zu beginnen, den die Welt je gesehen hat. Wenn Sie Minions wirklich lieben, aber diese neue Erweiterung nicht kaufen möchten, erhalten Sie auch einen kostenlosen Minion-Kapuzenpullover im Spiel, der in der Umkleidekabine auf Sie wartet.