Neue Infamous oder Sly Cooper Spiele sind nicht in der Entwicklung

HQ

Es ist im Grunde ein offenes Geheimnis, dass Sucker Punch in diesen Tagen an einer Fortsetzung von Ghost of Tsushima arbeitet, aber das hat die Gerüchte über ein neues berüchtigtes und Sly Cooper-Spiel nicht davon abgehalten, wieder aufzutauchen. Fans dieser Franchises sollten sich jedoch keine Hoffnungen machen.

Weil Sucker Punch eine Nachricht gepostet hat, in der das Studio absolut klarstellt, dass weder es noch irgendein anderes Studio einen neuen Infamous oder Sly Cooper macht oder plant, einen neuen Infamous oder Sly Cooper zu machen. Stattdessen ist das nächste, was wir zu etwas Neuem von Infamous bekommen werden, dass Sucker Punch daran arbeitet, Infamous: Second Son's Cole's Legacy-Erweiterung separat im PS Store zu verkaufen ...