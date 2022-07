Switch Online bekommt Mega Man und das am schlechtesten übersetzte Spiel aller Zeiten

HQ

Nintendo hat gerade vier neue Klassiker für den Abonnementdienst Switch Online vorgestellt. Und dieses Mal ist die Auswahl viel besser und vielleicht auch wichtiger als die meisten Switch Online in letzter Zeit.

Es enthält vier Mega Drive-Titel, von denen alle vier als wirklich gut angesehen werden können. Die Hauptattraktion ist zweifellos Mega Man: The Wily Wars, eines der ersten richtigen Remakes, in dem Mega Man 1-3 mit 16-Bit-Grafik und Sound genossen werden kann. Mega Man 2 ist besonders gut in dieser Sammlung, probieren Sie die Air Man- und Wood Man-Stufen aus, und Sie werden sehen, was wir meinen. Die anderen drei Titel sind Comix Zone (ein wunderbarer Beat 'em up), Target Earth (einer der besten Mega Drive-Soundtracks aller Zeiten) und Zero Wing.

Zero Wing ist vor allem für seine fast parodisch schlechten Übersetzungen bekannt, zu denen auch der Kultsatz "All your base are belong to us" gehört. Dies ist etwas, was die meisten Spieler gehört haben, aber nicht jeder weiß, dass es seinen Ursprung hat. Die Tatsache, dass es auch ein gutes Spiel ist, verdient es, erwähnt zu werden.

Schauen Sie sich diese Titel im Video unten an.

