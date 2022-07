Erfahrt alles über die Entstehung von World of Warcraft: Wrath of the Lich King im neuen Entwicklervideo

HQ

Dieses Jahr entwickelt sich zu einem wirklich großen Jahr für World of Warcraft, da Blizzard nicht nur bestätigt hat, dass die Drachenflugerweiterung für das Hauptspiel in diesem Jahr erscheinen wird, sondern der Entwickler auch darauf abzielt, Wrath of the Lich King Classic in World of Warcraft: Classic zu bringen.

Mit dieser ikonischen Erweiterung, die später in diesem Jahr zurückkehrt, hat der kalifornische Entwickler das erste in einer Reihe von Videos veröffentlicht, in denen Mitglieder des Entwicklungsteams über die Entstehung der Erweiterung in den späten 2000er Jahren sprechen.

Mit Art Director, Ely Cannon, Lead Level Designer, Sarah Boulian Verrall, und sogar Overwatch 2's Game Director, Aaron Keller, spricht das Video über die Beziehung zwischen Leveldesign und Kunst, wie jeder der Standorte von Northrend entstanden ist, die Herausforderungen bei der Erstellung der Erweiterung als Ganzes, sogar wie Geschichten aus dem eigenen Leben des Entwicklers in seine Entstehung eingeflossen sind. und vieles mehr.

Schauen Sie sich das Entwicklertagebuch unten vollständig an.