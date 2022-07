Sie können alle Xbox- und Game Pass-Spiele auf dem großen Bildschirm ohne PC oder Konsole spielen

HQ

Wenn es etwas gibt, das dieses goldene Zeitalter für Xbox markiert, dann ist es seine Positionierung und Initiative, sein Ökosystem auf jedes Medium zu bringen, egal was passiert. Wenn Sie einen PC haben, können Sie auf dem PC spielen. Wenn der Computer, den Sie haben, nicht sehr leistungsfähig ist, haben Sie Cloud-Gaming an Ihren Fingerspitzen. Und wenn Sie sich für den Konsolenstil interessieren, gibt es die Xbox One- und Series-Familie. Aber was ist, wenn Sie keines der oben genannten haben und trotzdem spielen möchten? Nun, Phil Spencer und seine Leute haben auch daran gedacht.

Denn dank einer Vereinbarung zwischen Microsoft und der Marke Samsung TV können Sie jetzt bereits alle Xbox-Cloud-Titel spielen, die über eine TV-App und mit einem Bluetooth-Controller veröffentlicht wurden. Und das ist es.

All dies ist dank Samsung Gaming Hub möglich, der Streaming-Videospielplattform, auf der Spieler alle Xbox-, NVIDIA GeForce NOW- und Google Stadia-Titel finden können, um mit einem Samsung-Fernseher zu spielen, ohne Inhalte herunterzuladen.

Natürlich ist der Samsung Gaming Hub, auf dem die Xbox-App installiert ist, derzeit nur auf Samsung Smart TV 2022-Modellen verfügbar, so dass es noch einige Zeit dauern wird, über dieses neue Modell hinaus erweitert zu werden. Darüber hinaus benötigen Sie noch einen Konsolencontroller mit Bluetooth (Dualsense funktioniert übrigens auch), und mit Ausnahme von Fortnite, das kostenlos erhältlich ist, erfordert der Rest der Titel ein Abonnement für Game Pass Ultimate, um aus der Cloud direkt auf den Fernseher gestartet zu werden.

Was halten Sie von der Idee, glauben Sie, dass in Zukunft physische Konsolen verschwinden werden und alles durch die Cloud verbunden sein wird?