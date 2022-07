Inter Mailand tritt der Liste der Partnerteams von eFootball 2022 bei

HQ

Erst vor wenigen Tagen gab Konami eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München bekannt . Heute hat das Unternehmen auch eine weitere Partnerschaft mit einem führenden europäischen Fußballverein, dem FC Internazionale Milano (Inter Mailand), bekannt gegeben.

Diese Partnerschaft gilt als "eine der größten Fußballpartnerschaften von [Konami] und wird dazu führen, dass eFootball 2022 bis Juli 2024, wenn die Partnerschaft endet, die Exklusivrechte für das Team erhält.

Es wird auch gesagt, dass dieser Deal den Status eines globalen Fußball-Videospielpartners für Inter Mailand sowie den Status eines Partners für Trainingsausrüstung und einen Partnerstatus für das Jugendentwicklungszentrum beinhaltet.

"Die Aufnahme eines Clubs von der Größe von Inter Mailand in unsere Kohorte von Partnerclubs ist für KONAMI sehr aufregend", sagte Naoki Morita, Europapräsident von Konami Digital Entertainment B.V. "Mit den Namensrechten am Youth Development Centre, dem eFootball-Branding auf der Trainingsausrüstung des Teams und ihrer Beteiligung an unserem ständig wachsenden Portfolio an eSports-Aktivierungen wissen wir bei KONAMI, dass uns diese Partnerschaft jetzt und langfristig viele Erfolge bringen wird."

Es gibt keine Erwähnung von finanziellen Details in Bezug auf die Partnerschaft.