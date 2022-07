Vorbestellungen für die Nerf-Version von Destiny 2's Gjallarhorn gehen nächste Woche live

HQ

Vor einiger Zeit, als das 30th Anniversary Pack in Destiny 2 ankam, enthüllte Bungie, dass es sich mit Nerf zusammengetan hat, um eine physische Version des berühmten Gjallarhorn-Raketenwerfers zu entwickeln, einen, der bullige Nerf-Darts auf Menschen abfeuert.

Zu dieser Zeit wurde erwähnt, dass der Gegenstand irgendwann in diesem Jahr auf den Markt kommen würde und dass die Spieler, um einen zu bekommen, das Gjallarhorn im Spiel erwerben müssten, um die Nerf-Edition über den Bungie Rewards-Bereich des Bungie Stores vorbestellen / kaufen zu können. Jetzt, nach der Veröffentlichung eines kräftigen Blogbeitrags, haben wir eine Idee, wann das Nerf Gjallarhorn veröffentlicht wird und wann Sie eine Bestellung für eines aufgeben können.

Und es stellt sich heraus, dass es ziemlich bald sein wird, da das Gjallarhorn am 7. Juli 2022 vorbestellt wird. Also nächste Woche. Es wird darauf hingewiesen, dass dies einfach die Early-Access-Periode sein wird, in der der Launcher verfügbar sein wird, und dass alle verbleibenden Einheiten zum Verkauf stehen, sobald dieses Fenster zu einem unbestimmten Zeitpunkt geschlossen wurde.

Wann das Gjallarhorn tatsächlich ausgeliefert wird, gibt es auch kein genaues Datum, aber eine Notiz am Ende des Blogbeitrags warnt davor, dass die Versandverfügbarkeit auf Personen außerhalb Nordamerikas, der Europäischen Union, Australiens und Großbritanniens beschränkt sein kann.