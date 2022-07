Sea of Stars wurde auf 2023 verschoben

HQ

Das rundenbasierte RPG, das als Prequel zu The Messenger, Sea of Stars, fungiert, wurde offiziell mit einer Verzögerung getroffen. Wie in einer Erklärung über Twitter enthüllt, wurde uns gesagt, dass der Titel in diesem Jahr nicht mehr erscheinen wird und stattdessen bis 2023 verschoben wurde, um sicherzustellen, dass das Spiel sein versprochenes Qualitätsniveau erfüllt.

"Während wir uns einem sehr großen Meilenstein nähern, wird der Weg zum Start klarer, und wir befinden uns hier mit einem großen Text- und Logobestand am unteren Rand. Unter Berücksichtigung unserer beiden Hauptprioritäten - Lebensqualität für unser Team und Qualität des fertigen Spiels - können wir nun bestätigen, dass Sea of Stars im Jahr 2023 veröffentlicht wird."

In der Erklärung heißt es weiter: "Wir verstehen, dass Warten eine große Herausforderung ist, und möchten unserer Community aufrichtig für die überwältigende Unterstützung und die positiven Vibes danken. In der Zwischenzeit suchen wir nach Optionen, um in diesem Jahr allen einen spielbaren Slice zu bieten."

Wenn es ankommt, wird Sea of Stars auf PC und Konsolen starten.