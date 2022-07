Skate 4 bekommt einen "Still Working On It"-Trailer

HQ

Es ist schon eine Weile her, seit wir ein Update zu Skate 4 hatten, aber das hat sich geändert, da Entwickler Full Circle und Publisher EA einen neuen Trailer veröffentlicht haben, der etwas Gameplay zeigt und so betitelt ist, dass die Fans bestärkt werden, dass die Entwicklung noch nicht voranschreitet.

Dieser Trailer, der als Still Working On It-Trailer bekannt ist, gibt uns einen Einblick in das "Pre-Pre-Pre-Alpha" -Gameplay und wird, wie im Warntext zu Beginn des Videos angegeben, ein Gameplay zeigen, das anders aussieht, als es die Leute erwarten könnten. Fangen Sie es unten.

Ansonsten hat EA auch bekannt gegeben, dass sich Spieler anmelden können, um Teil eines Spieltests für einen bevorstehenden geschlossenen Spieltest für das Spiel zu sein. Dies wird ziemlich stark überwacht und lässt diejenigen, die spielen, kein Gameplay oder ähnliches aufnehmen, aber unabhängig davon, wenn Sie das Spiel ausprobieren und Feedback geben möchten, können Sie dies möglicherweise tun, indem Sie sich hier anmelden.